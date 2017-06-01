Минстрой: Калининградская область входит в тройку лучших по программе расселения аварийного жилья

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Мень рассказал, как идёт реализация программы расселения аварийного жилья. Об этом сообщают "Известия"
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"Эта программа эффективно администрируется только в одном случае – если сам губернатор региона лично её ведёт. Если он её отдал на откуп начальнику департамента и ниже, то тогда неизбежны проблемы", – заявил министр.
Отвечая на вопрос о лучших регионах, Мень назвал Калининградскую область, Московскую область и республику Ингушетию. По его словам, премьер-министр подписал указ, позволяющий начать работу по расселению.
Министр не стал называть худшие регионы, объяснив это тем, что программа завершится только в сентябре, и ещё рано делать выводы. Впрочем, он отметил проблемы в Амурской области, Забайкальском крае, Твери и Тыве.
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