Калининградская область получила 100 млн рублей за досрочное расселение "аварийщиков"

Калининградская область получила 100 млн рублей в качестве поощрения за достигнутые успехи в деле расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



"С 2013 по 2015 годы были расселены 1 089 квартир, где проживали 2859 граждан", — подчеркнул глава региона Антон Алиханов.



100 млн рублей пойдут на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года — такое решение принял глава региона. Это позволит обеспечить новыми квартирами 149 жителей областного центра.