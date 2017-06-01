Власти Калининграда проверят ливневую канализацию после вчерашнего потопа на Ялтинской
Администрация Калининграда проверит ливневую канализацию на ул. Ялтинской, где в среду, 31 мая, случился потоп. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.
"Непонятная ситуация сложилась на ул. Ялтинской: дождя не было, у "Водоканала" тоже не было утечки, но вода была на проезжей части. Проверим ливневую канализацию — возможно, она забилась", — отметил Свинцов. По словам специалиста, ранее на этом участке ул. Ялтинской не было проблем с водой даже в период обильных осадков.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.