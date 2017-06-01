Алиханов: Руководство Храброво в очередной раз подводит калининградцев и гостей области

Врио губернатора Калининградской области сообщил, что руководство Храброво не выдержало обещанные сроки по вводу в эксплуатацию первой очереди здания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Во время встречи главы региона с заместителем председателя правительства Александром Рольбиновым обсуждались вопросы реконструкции Храброво, пассажирские авиаперевозки и подготовка к чемпионату мира по футболу. "Руководство аэропорта Храброво в очередной раз подводит калининградцев и гостей области. Мы в свою очередь исполнили перед аэропортом все свои обязательства. Никаких разумных объяснений срыву сроков я не вижу", — заявил Алиханов.



Врио губернатора поручил еженедельно докладывать о том, как проходит процесс ввода в эксплуатацию аэропорта. Он отметил, что жители Калининградской области продолжают жаловаться на проблемы с получением багажа и на работу стоек регистрации.

Действительно, напряжённая обстановка. Но она в том числе обусловлена тем, что Калининградская область востребованна. Растёт пассажиропоток на общем фоне стагнации авиаперевозок, много чартерных рейсов. Поэтому мониторим ситуацию. Предпринимаются все возможные технические меры по минимизации неудобств на ограниченной сейчас территории аэропорта, — ответил Александр Рольбинов.

Алиханов призвал анализировать отзывы пассажиров о качестве работ. Он поручил следить за стоимостью авиабилетов. К этой работе глава региона поручил подключить Росавиацию и ФАС. Особое внимание, по словам Алиханова, необходимо уделить субсидированным перелётам.

Это важный объект для нас не только в части подготовки к турниру. Прежде всего это возможность улучшить транспортную схему Калининграда и решить давние проблемы напряжённого движения на Московском проспекте, — подчеркнул Рольбинов.