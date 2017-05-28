"Американская трагедия" и гость из Мюнхена: Калининград принял фестиваль ретроавтомобилей (фото)

Калининград принял выставку ретроавтомобилей "Золотая тень Кёнигсберга", на которую приехали участники из России и пяти европейских государств. Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, на фестивале собрались более сотни энтузиастов.
"Серьёзная и кропотливая подготовка к этому международному слету шла более года. Были разосланы приглашения в посольства и консульства европейских государств, в клубы олдтаймеров, в муниципалитеты городов-побратимов. Велась адресная работа с владельцем каждого раритета. Большую работу проводили и с автомобильными клубами Великобритании", – рассказал глава города Александр Ярошук на открытии праздника.
По словам председателя горсовета Андрея Кропоткина, многие иностранцы приехали во второй или в третий раз. В фестивальных конкурсах приняли участие 40 автомобилей. В номинации "Почётный участник фестиваля" победил Арно Аниеру из Эстонии, побывавший на предыдущих слётах. В этот раз он приехал в Калининград на Cadillac Coupe DeVille 1959 г. выпуска.
В номинации "Мир без границ" победил житель Мюнхена Клаус Плеттнер. На своём Mercedes 22OS W111, выпущенном в 1965 году, он преодолел 1265 км. Поляк Томаш Рудковски получил кубок победителя в номинации "Самый исторический автомобиль": его Packard сошёл с конвейера в 1928 году. Суммарный возраст ретроавтомобилей с выставки составил 2300 лет.
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