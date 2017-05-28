Калининградские кинологи заняли третье место на международных соревнованиях в Карелии

В Карелии состоялись международные соревнования кинологов таможенных служб. Как сообщает "Российская газета" , участие в них приняли специалисты из России, Финляндии, Латвии и Эстонии.

Россию представляли Калининградская область и Карелия. Основной целью соревнований, которые прошли под названием "Антинаркотический заслон", стал поиск наркотиков и табака на транспорте, в помещении и на человеке. Несмотря на положенный норматив поиска в три минуты, некоторые собаки справлялись значительно быстрее – рекордом стал показатель в 14 секунд.

"Какими бы ни были политические настроения в странах, мы дружим и взаимодействуем. У нас общие задачи", – рассказала руководитель отделения кинологии отдела таможенного контроля Латвии Анита Эзис.

Первое место по итогам двух дней соревнований заняла команда из Карелии. На втором месте оказалась Латвия. Калининградские специалисты заняли третье место.