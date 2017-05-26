В День колеса в Калининграде будут собирать корм для бездомных животных
В Калининграде пройдёт акция по сбору корма для бездомных животных. Об этом Клопс.Ru рассказал организатор проекта Евгений Мосиенко.
Корм — как сухой, так и консервы — можно принести в воскресенье, 28 мая, на стадион "Балтика", где будет праздноваться День колеса. Там будет стоять палатка проекта "Веган байк", направленного на сохранение окружающей среды.
"Все желающие могут принести корм либо приобрести печенье, а собранные средства пойдут на корм бездомным животным", — объяснил Мосиенко. Он напомнил, что в Калининграде периодически проходят подобные акции — так, в рамках благотворительной экскурсии горожане собрали 30 кг еды
для безнадзорных собак.
"Мы современное общество, которое должно жить в гармонии с природой, а не уничтожать её. Чувство сострадания, помощи ближнему, забота о беззащитных являются неотъемлемыми у человека цивилизованного", — полагает организатор.
Отчёт по собранным средствам и корму будет опубликован в соцсетях.
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