В День колеса в Калининграде будут собирать корм для бездомных животных

В Калининграде пройдёт акция по сбору корма для бездомных животных. Об этом Клопс.Ru рассказал организатор проекта Евгений Мосиенко.



Корм — как сухой, так и консервы — можно принести в воскресенье, 28 мая, на стадион "Балтика", где будет праздноваться День колеса. Там будет стоять палатка проекта "Веган байк", направленного на сохранение окружающей среды.



"Все желающие могут принести корм либо приобрести печенье, а собранные средства пойдут на корм бездомным животным", — объяснил Мосиенко. Он напомнил, что в Калининграде периодически проходят подобные акции — так, в рамках благотворительной экскурсии горожане "Все желающие могут принести корм либо приобрести печенье, а собранные средства пойдут на корм бездомным животным", — объяснил Мосиенко. Он напомнил, что в Калининграде периодически проходят подобные акции — так, в рамках благотворительной экскурсии горожане собрали 30 кг еды для безнадзорных собак.



"Мы современное общество, которое должно жить в гармонии с природой, а не уничтожать её. Чувство сострадания, помощи ближнему, забота о беззащитных являются неотъемлемыми у человека цивилизованного", — полагает организатор.



Отчёт по собранным средствам и корму будет опубликован в соцсетях.