В День колеса в Калининграде перекроют часть центральных улиц

В Калининграде 28 мая из-за мероприятий в честь Дня колеса будет перекрыта часть центральных улиц. Об этом сообщает городская администрация.



Так, с 9:00 до 17:00 машины не смогут проехать по проспекту Мира на участке от ул. Брамса до ул. Гостиной, по ул. Театральной на участке от проспекта Мира до Гвардейского проспекта, ул. Гостиной — на всём протяжении, ул. Д. Донского — на участке от ул. Театральной до ул. Гостиной.



Автобусы также пойдут по иным маршрутам. Так, те, которые следуют с Ленинского проспекта на проспект Мира, направятся по ул. Театральной, Гвардейскому проспекту, ул. Горной, ул. Д. Донского, ул. Свободной и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по проспекту Мира, ул. Сержанта Колоскова, ул. Горной, Гвардейскому проспекту, ул. Театральной, Ленинскому проспекту и далее.



Автобусы, которые ходят с ул. Черняховского на проспект Мира, поедут по ул. Черняховского, Ленинскому проспекту, ул. Театральной, Гвардейскому проспекту, ул. Горной, ул. Д. Донского, ул. Свободной и далее. В обратном направлении — по проспекту Мира, ул. Сержанта Колоскова, ул. Горной, Гвардейскому проспекту, ул. Театральной, Ленинскому проспекту, ул. Черняховского.



На это время троллейбус №2 перенаправят по Московскому, Ленинскому проспектам, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения без заезда на Гвардейский проспект. В обратном направлении — по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому, Московскому проспектам и далее.



Троллейбус №6 поедет по Черняховского, Ленинскому проспекту до конечной остановки "Южный вокзал". В обратном направлении — от "Южного вокзала" по Ленинскому проспекту, ул. Черняховского и далее.