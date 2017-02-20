На благотворительной экскурсии калининградцы собрали 30 кг корма для бездомных собак
Фото предоставлено Евгением Мосиенко
В ходе благотворительной пешеходной экскурсии, прошедшей
в субботу, 18 февраля, калининградцы собрали более 30 кг корма для безнадзорных животных. Об этом Клопс.Ru рассказал экскурсовод Евгений Мосиенко.
Собравшиеся прогулялись от клуба "Вагонка" до целлюлозно-бумажного комбината "Цепрусс" и узнали об истории строительства порта и промышленной архитектуре Кёнигсберга конца XIX века. Платой за экскурсию стала еда для бездомных собак, живущих на территории ЦБК "Цепрусс".
"Пришло человек 25 разного пола и возраста: бабушки, беременные девушки, мужчины, молодые люди. Были родители с детьми! Дети просто были счастливы, — рассказал Мосиенко. — По дороге мы пили чай. Всем понравилось. Люди принесли много корма: сухой, сосиски, рёбрышки — кто-то сам готовил". Всего было собрано около 30 кг корма — к заводу его пришлось везти на машине. Еды собакам хватит на несколько дней. Помимо этого, было собрано 3 500 рублей на лечение пса Валентина, сбитого на прошлой неделе машиной.
Мероприятие прошло по инициативе проекта Ostpreussen Tours. Такие благотворительные экскурсии планируется проводить регулярно.
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