Заплати кормом для собак: в Калининграде пройдёт благотворительная экскурсия по Правой набережной

В субботу, 18 февраля, в Калининграде пройдёт благотворительная пешеходная прогулка по достопримечательностям с целью помочь бездомным собакам. Об этом Клопс.Ru рассказал участник проекта Евгений Мосиенко.



Маршрут протянется от клуба "Вагонка" до целлюлозно-бумажного комбината "Цепрусс". Во время прогулки можно будет узнать историю строительства порта Кёнигсберг-Калининград, досконально изучить промышленную архитектуру города конца 19 века, подойти к фабрике "Цепрусс", которая когда-то была одной из самых крупных в Германии. Всего экскурсия будет длиться 2,5 часа. "В том месте, куда мы отправимся, обитает много бездомных собак. Человек там не частый гость, а уж кто покормит — тем более", — объяснил Мосиенко. По его словам, в качестве платы за экскурсию можно принести обычный сухой корм или еду, приготовленную дома.

Также на благотворительной прогулке будут собирать пожертвования псу Валентину, которого 14 февраля сбила машина. Сейчас Валентин в клинике, и ему вчера сделали операцию. "Он потихоньку идёт на поправку, стал кушать. Врачи собрали ему две лапы. Состояние головы тоже улучшается: он уже воспринимает окружающий мир так, как должно", — рассказал Евгений.

Он добавил, что часто берёт с собой на экскурсии еду для животных. А на предновогоднем фестивале Kaliningrad Street Food Евгений был соорганизатором акции, в рамках которой каждый желающий мог купить печенье с отпечатком собачьей лапки. Средства шли бездомным животным.



Клуб "Народный экскурсовод" — это культурно-просветительское сообщество людей, которые помогают взглянуть на Калининградскую область другими глазами. Участники клуба помогают друг другу создавать собственные, авторские маршруты прогулок, чтобы познакомить жителей Калининграда с его историей, особенностями и природой.