Бывшее скотоводческое помещение в п. Краснофлотское включат в перечень объектов культурного наследия (фото)

В пос. Краснофлотское под Зеленоградском разрушается здание довоенной постройки. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского ГО.



Сотрудники управления архитектуры и градостроительства провели выезд по коллективному обращению жителей п. Краснофлотское для обследования здания довоенной постройки (бывшего скотоводческого помещения). Цель — предотвращение его дальнейшего разрушения.



"По результатам осмотра установлено, что здание довоенной постройки находится в аварийном состоянии: частично разрушены стены, перекрытия, местами провалена крыша", — заключила комиссия.



Администрация округа направила запрос в МФЦ для получения актуальных сведений о собственнике здания. Также начата подготовка документов для включения указанного здания в перечень выявленных объектов культурного наследия муниципального значения.