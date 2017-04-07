В Калининграде достроили последний дом для обманутых дольщиков СУ-155
В Калининграде достроили последний дом СУ-155. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Российский капитал", который был ответственным за строительство жилых объектов для обманутых дольщиков.
"6 апреля получено заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации на многоэтажный жилой дом по адресу: г. Калининград, ЖК "Новая Сельма", корп. 2. Следующим этапом будет получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию, сейчас идёт формирование пакета необходимых документов. Жильём будут обеспечены 105 участников долевого строительства", — отметили в пресс-службе банка.
В Калининграде АО СК "РосСтрой" (застройщик, входящий в ГК СУ-155) не закончил строительство четырёх жилых домов и магистральных сетей, обеспечивающих их эксплуатацию. Квартиры в этих домах купили более 500 участников долевого строительства.
На сегодняшний день в Калининграде введены в эксплуатацию три дома (№1, 3, 4) из четырёх корпусов микрорайона "Новая Сельма". Корпус №2 закроет список недостроев СУ-155 в регионе.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t544
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.