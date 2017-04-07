В Калининграде достроили последний дом для обманутых дольщиков СУ-155

В Калининграде достроили последний дом СУ-155. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Российский капитал", который был ответственным за строительство жилых объектов для обманутых дольщиков.



"6 апреля получено заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации на многоэтажный жилой дом по адресу: г. Калининград, ЖК "Новая Сельма", корп. 2. Следующим этапом будет получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию, сейчас идёт формирование пакета необходимых документов. Жильём будут обеспечены 105 участников долевого строительства", — отметили в пресс-службе банка.



В Калининграде АО СК "РосСтрой" (застройщик, входящий в ГК СУ-155) не закончил строительство четырёх жилых домов и магистральных сетей, обеспечивающих их эксплуатацию. Квартиры в этих домах купили более 500 участников долевого строительства.



На сегодняшний день в Калининграде введены в эксплуатацию три дома (№1, 3, 4) из четырёх корпусов микрорайона "Новая Сельма". Корпус №2 закроет список недостроев СУ-155 в регионе.