В Советске суд закрыл сайт, торговавший поддельными паспортами

В Советске по решению суда будет закрыт доступ к сайту, который продавал поддельные паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда.

Местная прокуратура нашла в интернет сайт, который предлагал изготовление фальшивых паспортов граждан РФ. Между тем закон запрещает распространение такой информации.