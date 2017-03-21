В Зеленоградском районе суд блокировал доступ к сайтам, торговавшим поддельными дипломами
Суд блокировал доступ к сайтам, которые торговали дипломами
Фото из архива Клопс.Ru
В Зеленоградском районе были закрыты сайты, которые предлагали пользователям интернета купить поддельные дипломы об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.
Всего надзорный орган нашёл в Сети пять сайтов. Желающие могли приобрести с их помощью фальшивые документы об окончании школы и других учебных заведений.
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