В Зеленоградском районе суд блокировал доступ к сайтам, торговавшим поддельными дипломами

В Зеленоградском районе были закрыты сайты, которые предлагали пользователям интернета купить поддельные дипломы об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

Всего надзорный орган нашёл в Сети пять сайтов. Желающие могли приобрести с их помощью фальшивые документы об окончании школы и других учебных заведений.