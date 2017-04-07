В России за два года выявили 1,4 тыс. человек, связанных с ИГ

В России за последние два года спецслужбы выявили 1,4 тыс. человек, которые были связаны с группировкой ИГ (запрещена в России по решению суда). Об этом сообщает РИА "Новости"

Как рассказал заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов, среди людей, попавших в "чёрный список", оказались те, кто финансировал терроризм, а также действовал по инструкциям боевиков. Всего в стране было заморожено 1,5 тыс. банковских счетов лиц, связанных с ИГ, на сумму 120 тыс. долларов.