В калининградской горбольнице № 3 заработал лифт для маломобильных пациентов

В Калининграде в городской больнице № 3 смонтировали подъёмник для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
На покупку и монтаж лифта из областной казны выделили 3,7 млн рублей. По словам главврача медучреждения Руслана Кабисова, здание, в котором располагается больница, старое, лестницы в нем крутые. Это создавало неудобства для инвалидов-колясочников, а также пожилых посетителей и пациентов. Смонтировать лифт внутри здания было невозможно технически, поэтому специалисты приняли решение пристроить подъёмник снаружи.
Работы начались в прошлом году. Помимо монтажа самого лифта, были выполнены работы по благоустройству территории вокруг подъёмника. Само оборудование установлено таким образом, что лифт стоит на нулевом этаже. Для вызова администратора-лифтера оборудованы специальные кнопки.
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