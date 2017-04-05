Детская областная больница получит два миллиона рублей на новое оборудование

Детская областная больница дополнительно получит более двух миллионов рублей на приобретение оборудования. Об этом в среду, 5 апреля, сообщается на сайте правительства Калининградской области.



"По поручению главы региона Антона Алиханова финансы выделены больнице из нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС — средств, поступивших от штрафных санкций, наложенных на медицинские организации региона в результате проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи", — отметили в правительстве.



Как рассказал главный врач учреждения здравоохранения Александр Маляров, на эти средства купят оборудование для офтальмологии и лор-отделения.



Кроме того, в ДОБ продолжают менять лифтовое оборудование. В 2016-м на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили 7 млн рублей, в этом — 9,5 млн рублей.



"Также в наших планах мероприятия по реконструкции помещений бывшей медсанчасти №1, переданной больнице, — отметил Александр Маляров. — В этом году за счёт средств областного бюджета будет профинансировано создание проектно-сметной документации. Цена вопроса — 17 млн рублей".



В пресс-службе правительства напомнили, что в прошлом году на оснащение и ремонт Детской областной больницы из регионального бюджета было направлено 19 млн рублей. На эти деньги медицинская организация приобрела 12 противопролежневых матрасов, холодильную камеру, операционный стол, наркозный аппарат и другое современное оборудование. В двух корпусах больницы заменены лифты на общую сумму свыше 7 млн рублей. Помимо этого, смонтированы многосекционные модульные крыльцо и пандус, поставлено оборудование в санитарные комнаты для граждан с ограниченными возможностями здоровья, завершён ремонт нескольких помещений отделения неврологии.