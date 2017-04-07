Карелия готова принять детей, от которых в Москве отказались калининградские приёмные родители

В четверг, 6 апреля, уполномоченная по правам ребёнка Республики Карелия Оксана Старшова заявила о готовности принять детей-сирот, от которых в Москве отказались приёмные родители из Калининграда. Об этом сообщает ТАСС

Детский омбудсмен также отметила, что дети пока останутся в Москве: переезд может нанести им психологическую травму. Такое решение было принято руководством и сотрудниками центра “Наш дом”, в котором сейчас находятся сироты. По мнению федерального уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой, они должны пережить стресс под наблюдением специалистов.