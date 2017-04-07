Карелия готова принять детей, от которых в Москве отказались калининградские приёмные родители

В четверг, 6 апреля, уполномоченная по правам ребёнка Республики Карелия Оксана Старшова заявила о готовности принять детей-сирот, от которых в Москве отказались приёмные родители из Калининграда. Об этом сообщает ТАСС
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Детский омбудсмен также отметила, что дети пока останутся в Москве: переезд может нанести им психологическую травму. Такое решение было принято руководством и сотрудниками центра “Наш дом”, в котором сейчас находятся сироты. По мнению федерального уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой, они должны пережить стресс под наблюдением специалистов.
В среду, 5 апреля, стало известно о том, что переехавшая в Москву калининградская семья вернула органам опеки
семерых приёмных детей. Ранее супруги просили столичных чиновников увеличить размер пособий, но те им отказали. Троих детей уже взяла под опеку
семья из Петрозаводска. Четверо всё ещё находятся в Москве. Врио министра соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер заявила
, что возвращение сирот приёмным родителям исключено. Сейчас им ищут новую семью в регионе.
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