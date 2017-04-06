Троих из семи детей, от которых калининградская пара отказалась из-за денег, забрала семья из Петрозаводска
В Калининград вернутся только четверо из семи детей, от которых приёмные родители отказались из-за денег. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что троих детей забрала к себе семья из Петрозаводска. По словам временно исполняющей обязанности министра по социальной политике Калининградской области Анжелики Майстер, регион готов принять четырёх сирот, которые оказались в московском детдоме.
"Мы своих детей, а их четверо из семи, заберём домой в регион. И сделаем всё, чтобы эта ситуация не надломила детей", — сообщила Майстер.
Напомним, в Москве семья из Калининграда вернула органам опеки семерых детей
. После переезда в столицу семья пыталась добиться от чиновников повышения размера пособий. Приёмные родители получали на каждого ребёнка по 18 тыс. рублей, в то время как в Москве выплаты могут достигать 85 тыс. рублей. Доказать свою правоту супругам не удалось, и в пятницу они вернули органам опеки семерых детей в возрасте от 3 до 12 лет. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сейчас дети находятся в социальном центре.
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