Троих из семи детей, от которых калининградская пара отказалась из-за денег, забрала семья из Петрозаводска

В Калининград вернутся только четверо из семи детей, от которых приёмные родители отказались из-за денег. Об этом пишет ТАСС.



Сообщается, что троих детей забрала к себе семья из Петрозаводска. По словам временно исполняющей обязанности министра по социальной политике Калининградской области Анжелики Майстер, регион готов принять четырёх сирот, которые оказались в московском детдоме.



"Мы своих детей, а их четверо из семи, заберём домой в регион. И сделаем всё, чтобы эта ситуация не надломила детей", — сообщила Майстер.



Напомним, в Москве семья из Калининграда Напомним, в Москве семья из Калининграда вернула органам опеки семерых детей . После переезда в столицу семья пыталась добиться от чиновников повышения размера пособий. Приёмные родители получали на каждого ребёнка по 18 тыс. рублей, в то время как в Москве выплаты могут достигать 85 тыс. рублей. Доказать свою правоту супругам не удалось, и в пятницу они вернули органам опеки семерых детей в возрасте от 3 до 12 лет. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сейчас дети находятся в социальном центре.