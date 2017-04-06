"К детям их больше не подпустят": в минсоце прокомментировали ситуацию с отказом калининградцев от опекунства

Вопрос о том, чтобы вернуть на попечение детей калининградской паре, которая отказалась от них, даже не будет стоять. Такое заявление сделала врио министра социальной политики калининградской области Анжелика Майстер в четверг, 6 апреля, во время брифинга.



Вот что Майстер рассказала о сложившейся ситуации:



— Впервые с желанием взять на воспитание сирот семья обратилась в августе 2013 года. Спустя месяц они уже воспитывали первого приёмного ребёнка. В семье есть и двое родных детей, один из которых — несовершеннолетний. У наших органов опеки по поводу воспитания детей и выполнения ими семейных обязанностей, вопросов не возникало. Смею вас заверить, что семья и в психологическом, и в финансовом плане была состоятельна. В этой семье есть дети из трёх семей: мальчик и девочка — из одной калининградской семьи, два мальчика из другой семьи калининградцев, которые были лишены родительских прав. И ещё трое детей привезли из Петрозаводска, тоже из одной семьи.



В Москву семья переехала в ноябре 2015 года. Думаю, что переезд родителей был связан с работой отца, у которого, насколько я понимаю, деятельность связана с Москвой.



По закону семья с приёмными детьми, переезжая в другой регион, должна вставать на учёт там. Они обратились в столичные органы опеки (тем более что все члены семьи получили временную регистрацию в Москве на основании договора об аренде жилого дома). Их поставили на учёт, но, насколько я знаю, только по решению суда.



В Москве семья вознаграждения за воспитание детей, которые находятся на возмездной опеке, не получала. В нашем регионе они его получали в размере 70 тысяч рублей в месяц. От нас они уехали, и у нас не было правовых оснований выплачивать им это пособие, а органы Москвы рассматривали этот вопрос по-своему и заявление родителей не удовлетворили.



Действительно, семья написала заявление, что не готова воспитывать детей, не имея вознаграждения. Я не могу сказать, что у этой семьи решение было принято как-то спонтанно и чем было вызвано. Всё в порядке было и с состоянием здоровья детей, и дети были успешными (учились в школе очень хорошо). Мы знаем об отстранении семьи от обязанностей опекунов — с этого момента их к детям не подпустят.



Даже если будет оспорено решение отстранения детей от опеки, вопрос о том, вернуть ли им детей на воспитание, даже не будет стоять. На мой взгляд, семья в отстаивании своих интересов могла использовать совершенно другие инструменты. Можно обратиться и к органам прокуратуры, и к уполномоченному по правам ребёнка… Я не думаю, что ситуация была бы неразрешимой, но размахивать детьми как средством такого давления ни в коем случае нельзя.



Сейчас дети находятся в московском приюте. Сегодня по поручению губернатора, который лично контролирует ситуацию, из нашего региона в Москву выезжают представители органов опеки, чтобы посмотреть и по возможности привезти детей сюда.



Мы готовы забрать всех семерых детей и в максимально короткий срок подыскать для них приёмную семью. Сегодня законными представителями детей являются органы опеки Москвы, но мы можем предложить детей передать нам. Надеюсь, это будет воспринято Москвой с пониманием и мы получим согласие.



Это очень тяжёлая ситуация для детей, прежде всего психологически. Надо сделать так, чтобы они попали к доброй, любящей семье, где их окружат заботой и вниманием. Дети воспитывались вместе, и у них сложились определённые психологические взаимоотношения, поэтому, конечно же, они должны воспитываться вместе. Я уверена, что найдётся семья, готовая взять сразу семерых.



Я знаю, что похожие проблемы с получением пособия у приёмных родителей в Москве возникают. В случае с нашими, калининградскими, семьями мне об этом стало известно впервые. Насколько я понимаю, в силу тех цифр, которые были вчера озвучены начальником департамента органов соцзащиты Москвы, эти вопросы возникают и с семьями из других регионов.



Никакого наказания за отказ от воспитания приёмного ребёнка не предусмотрено. Мы об этом пробеле в законодательстве говорим давно, и сегодня обсуждается вопрос о том, что нужно ввести такие санкции для тех, кто усыновил ребёнка и отказался. Сегодня обсуждается возможность прописать это в законодательстве на федеральном уровне. Наверное, это будет правильно.