Россияне высказали мнение о действиях Навального

Высказали россияне и мнение о том, в чьих интересах действует Навальный. 31% граждан считают, что юрист ведёт предвыборную кампанию, 28% — что он действует в интересах Запада. 17% респондентов сказали, что оппозиционер работает в интересах какой-то группировки в руководстве страны. 12% заявили, что Навальный действует в интересах нашей страны. Не смогли ответить на вопрос 12% участников опроса.