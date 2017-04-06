Россияне высказали мнение о действиях Навального
Алексей Навальный
Фото из архива Клопс.Ru
Среди россиян провели опрос о мнении по поводу интересов оппозиционера Алексея Навального и об акциях протеста, прошедших 26 марта. Ответы жителей страны приводит
"Левада-центр".
55% респондентов сказали, что знают, кто такой Алексей Навальный. Не знают о нём 45% граждан. В феврале 53% опрошенных сказали, что не знают оппозиционера
.
Высказали россияне и мнение о том, в чьих интересах действует Навальный. 31% граждан считают, что юрист ведёт предвыборную кампанию, 28% — что он действует в интересах Запада. 17% респондентов сказали, что оппозиционер работает в интересах какой-то группировки в руководстве страны. 12% заявили, что Навальный действует в интересах нашей страны. Не смогли ответить на вопрос 12% участников опроса.
Опрос проводился в период с 31 марта по 3 апреля. Всего вопросы задали 1 600 гражданам старше 18 лет в 48 регионах страны.
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