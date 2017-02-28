"Левада-центр": 53% россиян не знают, кто такой Алексей Навальный

Среди граждан России провели опрос на тему узнаваемости оппозиционера Алексея Навального и отношения к нему. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте "Левада-центра".



Согласно данным опроса, 53% респондентов не знают, кто такой Алексей Навальный. Следующие вопросы задавали жителям России, которые слышали о юристе.



Говоря о своём отношении к Навальному, 35% опрошенных сказали, что им безразлична его судьба. Ничего хорошего не смогли сказать о нём 23% респондентов. 20% опрошенных сообщили, что упоминание оппозиционера вызывает у них неприязнь или раздражение. 9% россиян не смогли сказать о Навальном ничего плохого. Сочувствие юрист вызвал у 4% респондентов, ещё 3% заявили, что уважают его. Затруднились охарактеризовать своё отношение к оппозиционеру 6% граждан.