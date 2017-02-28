"Левада-центр": 53% россиян не знают, кто такой Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Среди граждан России провели опрос на тему узнаваемости оппозиционера Алексея Навального и отношения к нему. Результаты исследования опубликованы
на официальном сайте "Левада-центра".
Согласно данным опроса, 53% респондентов не знают, кто такой Алексей Навальный. Следующие вопросы задавали жителям России, которые слышали о юристе.
Говоря о своём отношении к Навальному, 35% опрошенных сказали, что им безразлична его судьба. Ничего хорошего не смогли сказать о нём 23% респондентов. 20% опрошенных сообщили, что упоминание оппозиционера вызывает у них неприязнь или раздражение. 9% россиян не смогли сказать о Навальном ничего плохого. Сочувствие юрист вызвал у 4% респондентов, ещё 3% заявили, что уважают его. Затруднились охарактеризовать своё отношение к оппозиционеру 6% граждан.
Отвечая на вопрос о готовности проголосовать за Навального на президентских выборах, положительно высказались 10% опрошенных. 83% граждан не готовы отдать свой голос за оппозиционера. Ещё 6% россиян затруднились ответить на вопрос.
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