Врач госпиталя для ветеранов: выпускники медвузов не хотят работать со стариками

Молодые специалисты не рвутся работать в медучреждениях, которые обслуживают пожилых и тяжелобольных людей. Такое мнение высказала сотрудница калининградского госпиталя для ветеранов войн во время рабочего визита в учреждение врио вице-губернатора Ильи Баринова.

"Были студенты у нас, но судя по их действиям, высказываниям, интересам, мы поняли, что сюда они работать не придут. Им это не интересно. Они ещё не понимают слова "старость". Сюда могут пойти люди с опытом, которые хорошо знают терапию и уже понимают состояние старости и что она за собой несёт. Эти люди будут здесь работать, а молодежь ещё не понимает этого возраста", – сообщила Вера Хронова.

Баринов согласился, что геронтологией и паллиативной помощью могут заниматься далеко не все выпускники медвузов, однако совсем не надеяться на приток молодых кадров учреждению не стоит: "Это действительно штучный товар. Условно, из ста человек только один у вас останется".

Его мнение поддержал и заместитель директора госпиталя Константин Быстров, которые сам ведет занятия у студентов: "Часто приходится общаться с высокопоставленными лицами в православной церкви, и вот они в один голос говорят: заниматься гериатрией и паллиативом могут только очень зрелые души и действительно верующие люди. Есть такие ребята! У которых развито сострадание и понимание, просто надо раскрыть это", – предположил он.

При этом врио министра по социальной политике Анжелика Майстер согласилась, что проблема есть, причем не только в здравоохранении: "Может быть, надо какие-то преференции создавать. Ведь и в социальные службы мы тоже не можем молодежь дозваться…" – высказалась чиновница.