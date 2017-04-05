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Врач госпиталя для ветеранов: выпускники медвузов не хотят работать со стариками

Автор: Екатерина Медведева
20:15
  597 0
Фото из архива Клопс.Ru
Молодые специалисты не рвутся работать в медучреждениях, которые обслуживают пожилых и тяжелобольных людей. Такое мнение высказала сотрудница калининградского госпиталя для ветеранов войн во время рабочего визита в учреждение врио вице-губернатора Ильи Баринова.
 
"Были студенты у нас, но судя по их действиям, высказываниям, интересам, мы поняли, что сюда они работать не придут. Им это не интересно. Они ещё не понимают слова "старость". Сюда могут пойти люди с опытом, которые хорошо знают терапию и уже понимают состояние старости и что она за собой несёт. Эти люди будут здесь работать, а молодежь ещё не понимает этого возраста", – сообщила Вера Хронова.
 
Баринов согласился, что геронтологией и паллиативной помощью могут заниматься далеко не все выпускники медвузов, однако совсем не надеяться на приток молодых кадров учреждению не стоит: "Это действительно штучный товар. Условно, из ста человек только один у вас останется".
 
Его мнение поддержал и заместитель директора госпиталя Константин Быстров, которые сам ведет занятия у студентов: "Часто приходится общаться с высокопоставленными лицами в православной церкви, и вот они в один голос говорят: заниматься гериатрией и паллиативом могут  только очень зрелые души и действительно верующие люди. Есть такие ребята! У которых развито сострадание и понимание, просто надо раскрыть это", – предположил он.
 
При этом врио министра по социальной политике Анжелика Майстер согласилась, что проблема есть, причем не только в здравоохранении: "Может быть, надо какие-то преференции создавать. Ведь и в социальные службы мы тоже не можем молодежь дозваться…" – высказалась чиновница.
 
На этом же мероприятии Анжелика Майстер отметила, что население Калининградской области медленно стареет. А Илья Баринов высказал мнение, что медики иногда "несколько пренебрежительно" относятся к пожилым пациентам.
 

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