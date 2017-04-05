Баринов: У медиков есть пренебрежительное отношение к людям старше трудового возраста

Врио вице-губернатора Илья Баринов отметил, что нередко медики не уделяют должного внимания жалобам на здоровье людей пенсионного возраста, списывая их недуги на старость. Своими наблюдениями чиновник поделился во время своего рабочего выезда в госпиталь для ветеранов войн в среду, 5 апреля.
"Очень много было таких вещей, связанных с разбором смертельных случаев: есть такое, несколько пренебрежительное отношение, что типа "это же старше трудового возраста". На самом деле такого быть не должно", – заявил Баринов.
По словам Баринова, он пообщался со всеми главврачами районных больниц, чтобы донести до них свое отношение к подобному явлению. "Всем им я говорил один тезис: мы должны не лечить, а управлять здоровьем граждан пожилого возраста. Я всем сказал, что если человек должен прожить 80 лет и один день, то он не должен закончить свою жизнь в 75 лет. По идее, у нас идеальное стечение обстоятельств должно быть, когда человек просто уходит по естественным причинам, а не в силу болезни", – заключил врио вице-премьера.
Ранее во время этого же мероприятия врио министра соцполитики Анжелика Майстер отметила, что население Калининградской области "медленно, но верно стареет"
. Более 245 тыс. жителей региона уже отпраздновали 60-й день рождения.
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