Майстер: население Калининградской области медленно, но верно стареет

Доля пожилых людей в общем числе населения Калининградской области постепенно увеличивается. Об этом во время рабочей поездки в госпиталь для ветеранов войн в среду, 5 апреля, сообщила врио министра социальной политики Анжелика Майстер.

По данным минсоца на 1 января 2016 года в регионе проживало 976,6 тысяч человек, 270 тысяч из которых уже достигли пенсионного возраста. Чуть более 245 тысяч человек уже отпраздновали свой 60-й день рождения.

"По данным всемирной организации здравоохранения, население считается старым, если численность граждан старше 60 лет составляет больше 8%. У нас этот показатель – 24%, то есть население Калининградской области считается старым", – отметила директор госпиталя для ветеранов войн Наталья Проневич.

"Доля населения пенсионного возраста в последние годы медленно, но верно увеличивается. По сравнению с другими регионами (например, с Липецкой областью, где этот показатель – 30%) это не так уж и много", – уточнила Майстер.

Анжелика Майстер связала такую тенденцию с тем, что соцслужбы и медики активно работают над увеличением продолжительности жизни в Калининградской области. Врио вице-премьера Илья Баринов, присутствовавший на мероприятии, отметил, что тенденция постепенного старения населения наблюдается не только в нашем регионе, но и вообще по всему миру.