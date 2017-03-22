Путин рассказал, какой будет средняя продолжительность жизни в России через восемь лет

В течение ближайших восьми лет продолжительность жизни в России повысится до 76 лет. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.



"Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте", — заявил глава государства.



За последние 12 лет продолжительность жизни в стране выросла с 65,4 до 71,8 года.



Вместе с тем, как отметил Путин, есть и настораживающие данные.



Смертность лиц трудоспособного возраста возросла в 2015 году. Ничего критического здесь пока нет, но тем не менее на это надо обратить внимание", — подчеркнул президент.