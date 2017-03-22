Путин рассказал, какой будет средняя продолжительность жизни в России через восемь лет
В течение ближайших восьми лет продолжительность жизни в России повысится до 76 лет. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.
"Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте", — заявил глава государства.
За последние 12 лет продолжительность жизни в стране выросла с 65,4 до 71,8 года.
Вместе с тем, как отметил Путин, есть и настораживающие данные.
Смертность лиц трудоспособного возраста возросла в 2015 году. Ничего критического здесь пока нет, но тем не менее на это надо обратить внимание", — подчеркнул президент.
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: 17 женщин и 1 мужчина перешагнули 100-летний рубеж. Об этом сообщает региональный Пенсионный фонд. Самая пожилая пенсионерка, которой 106 лет, проживает в Полесском районе. Доля пенсионеров в возрастной группе "80 лет и старше" в общей численности людей, получающих страховую пенсию, составляет 10,7 %, или 26,7 тысячи человек, из них 21,8 тысячи — женщины и 4,9 тысячи — мужчины.
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