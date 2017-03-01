ПФР: в Калининградской области живёт 18 человек старше 100 лет

С начала 2017 года в Калининградской области насчитали 18 абсолютных долгожителей: 17 женщин и 1 мужчина перешагнули 100-летний рубеж. Об этом сообщает региональный Пенсионный фонд.



Самая пожилая пенсионерка, которой 106 лет, проживает в Полесском районе.



Доля пенсионеров в возрастной группе "80 лет и старше" в общей численности людей, получающих страховую пенсию, составляет 10,7 %, или 26,7 тысячи человек, из них 21,8 тысячи — женщины и 4,9 тысячи — мужчины.