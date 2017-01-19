Эксперты: в регионах России жители стареют с разной скоростью
В России эксперты подсчитали, в каком возрасте у местных жителей наступает старость. Об этом сообщают "Известия"
. Исследование было проведено Российской академией народного хозяйства и государственной службы, Росстатом и Международным институтом прикладного системного анализа.
Выяснилось, что порог наступления старости во многом зависит от региона, в котором живёт человек. Так, в Ингушетии старость у людей наступает в 70 лет, а в Тыве — в 57.
Старостью специалисты называют возраст, в котором ожидаемая продолжительность жизни становится менее 15 лет. В этом возрасте резко ухудшается здоровье, а также меняется поведение человека.
Эксперты отмечают, что сегодня в России женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет не считаются старыми. Другое дело, что многие люди просто не доживают до этого возраста.
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