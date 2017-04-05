"Евровидение" могут перенести из Киева в Берлин
Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" не исключают его переноса из Киева в Берлин в этом году. Об этом, как пишет "РИА Новости"
, узнали пранкеры, телефонные хулиганы, разыгравшие генерального директора EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенре.
Хулиганы сообщили Дельтенре, что звонят от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Пранкер Алексей Столяров рассказал, что организаторы конкурса жёстко настроены в отношении правительства Украины из-за сложностей, которые возникли с въездом на территорию страны российской певицы Юлии Самойловой, и планируют применить "очень много санкций" к Украине. В числе них — перенос мероприятия в столицу Германии.
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