"Евровидение" могут перенести из Киева в Берлин

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" не исключают его переноса из Киева в Берлин в этом году. Об этом, как пишет "РИА Новости" , узнали пранкеры, телефонные хулиганы, разыгравшие генерального директора EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенре.



Хулиганы сообщили Дельтенре, что звонят от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Пранкер Алексей Столяров рассказал, что организаторы конкурса жёстко настроены в отношении правительства Украины из-за сложностей, которые возникли с въездом на территорию страны российской певицы Юлии Самойловой, и планируют применить "очень много санкций" к Украине. В числе них — перенос мероприятия в столицу Германии.