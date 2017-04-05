На работы по созданию центральной композиции "Роза ветров" в Зеленоградске потратят 2,4 млн рублей

В Зеленоградске планируется обустроить мозаичное каменное панно на площади Роза ветров. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.



Победителем тендера обозначено ООО "Стиль в камне". Администрация города планирует заключить с организацией контракт на сумму 2,4 млн рублей.



За указанные средства подрядчик должен будет залить на площади бетонную конструкцию диаметром 12 метров и собрать на ней мозаику в виде розы ветров. Её "лучи" соберут из гранита. Внутри центрального круга розы ветров смонтируют металлические буквы и цифры.

Во внутренней части бетонного круга, по контуру звезды розы ветров, для выделения её из общего рисунка панно выполнить работы по изготовлению ... 16 плит... из высокопрочного бетона с добавками в качестве наполнителей серо-голубой мраморной крошки месторождения Верхний Улафей или чёрной мраморной крошки из итальянского мрамора блэк фоссил (неро фоссил) с добавлением красителя, устойчивого к выгоранию, немецкой фирмы "Байферрокс" или эквивалент, а также светящейся флуоресцентной каменной крошки фракции 2–5 мм синего и фиолетового цветов. Укладку плит выполнить аналогично технике терраццо, — написано в техническом задании.

В апреле 2013 года сообщалось о планах застройки площади Роза ветров , улиц, находящихся рядом, и побережья. Предполагалось, что к морю можно будет пройти через специальные арки. Саму площадь хотели окружить трёхэтажными зданиями.