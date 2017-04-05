Минтруд ожидает роста бедности в случае повышения НДС
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что повышение налога на добавленную стоимость может привести к повышению цен, а это, вероятно, ухудшит ситуацию с бедностью в стране. Об этом сообщает
"Интерфакс".
"К росту цен приведёт, может привести к росту бедности, если будет рост цен. Всё зависит от масштабов. НДС, как правило, ведёт к росту цен", — сказал глава Минтруда, когда отвечал на вопрос об инициативе увеличения НДС.
Ранее сообщалось о предложении повышения стандартной ставки НДС
с 18% до 22% и снижения ставки страховых взносов с 30% до 22%. Выпадающие доходы Пенсионного фонда от налогового манёвра в 2019 году могут составить 1,4 трлн рублей. Компенсировать их предлагается из бюджета.
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