СМИ: В России обсуждают возможность возрождения налога с продаж
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Чиновники экономического блока правительства обсуждают идею возвращения налога с продаж, который может стать альтернативой повышению ставки НДС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает
газета "Ведомости".
Чиновники рассказали изданию, что инициатива пока не выносилась на правительственный уровень. Речь в обсуждениях идёт не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе. "Это не позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. А ещё не будет противоречия с решением Конституционного суда", — приводит издание слова одного из источников.
Одной из главных проблем введения налога, по словам чиновников, является администрирование нового налога. С июля 2017 года новая кассовая техника будет обязательной для использующих кассы торговцев. С июля 2018 года они станут обязательными и для тех, кто сейчас кассы не использует.
Ранее сообщалось о предложении повышения стандартной ставки НДС с 18% до 22%
и снижения ставки страховых взносов с 30% до 22%. Выпадающие доходы Пенсионного фонда от налогового манёвра в 2019 году могут составить 1,4 трлн рублей. Компенсировать их предлагается из бюджета.
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