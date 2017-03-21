СМИ: В России обсуждают возможность возрождения налога с продаж

Чиновники экономического блока правительства обсуждают идею возвращения налога с продаж, который может стать альтернативой повышению ставки НДС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета "Ведомости".



Чиновники рассказали изданию, что инициатива пока не выносилась на правительственный уровень. Речь в обсуждениях идёт не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе. "Это не позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. А ещё не будет противоречия с решением Конституционного суда", — приводит издание слова одного из источников.



Одной из главных проблем введения налога, по словам чиновников, является администрирование нового налога. С июля 2017 года новая кассовая техника будет обязательной для использующих кассы торговцев. С июля 2018 года они станут обязательными и для тех, кто сейчас кассы не использует.