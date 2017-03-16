Минфин оценил выпадающие доходы Пенсионного фонда от налогового манёвра
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что в 2019 году выпадающие доходы Пенсионного фонда от налогового манёвра "22/22" могут составить 1,4 трлн рублей. Об этом сообщает
RNS.
Выпадающие доходы предлагается компенсировать из бюджета. "Снижение страховых взносов будет сопровождаться увеличением притока по НДС, то есть до копейки всё негативное влияние на бюджеты внебюджетных фондов, связанное со снижением поступлений по страховым взносам, будет полностью компенсировано дополнительным трансфертом из бюджета — ровно на ту сумму, на которую по параметрам манёвра появятся выпадающие доходы у бюджетов фондов", — сказал замминистра.
Ранее сообщалось о предложении повышения стандартной ставки НДС
с 18% до 22% и снижения ставки страховых взносов с 30% до 22%. Министр финансов Антон Силуанов говорил о необходимости снижения тяжёлой нагрузки для предприятий на фонд оплаты труда. По его словам, в России такая нагрузка — одна из самых высоких среди стран с развитой и развивающейся экономикой.
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