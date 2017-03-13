Минфин предлагает повысить НДС до 22% и сократить отчисления в соцфонды

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в ведомстве считают нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении налога на добавленную стоимость до 22%. Об этом сообщает "Интерфакс".



"Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчётам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчётно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется ставкой 22% по налогу на добавленную стоимость", — сказал Силуанов.



Министр подчеркнул необходимость снижения тяжёлой для предприятий нагрузки на фонд оплаты труда. Он подчеркнул, что эта нагрузка в России является одной из самых высоких среди стран с развитой и развивающейся экономикой.



Силуанов заявил также о целесообразности введения плоской шкалы страховых взносов. "Мы предлагаем подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов. Если у нас есть определённый потолок, потом идёт снижение этой ставки, так называемый хвост при расчёте и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого хвоста, сделать плоскую ставку 22%", — сказал министр.