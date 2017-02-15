"Ведомости": Минфин и Минэкономразвития договорились о повышении НДС

В России может быть повышена ставка налога на добавленную стоимость. Об этом сообщают "Ведомости"

По данным издания, Минэконоразвития и Минфин договорились о том, что НДС вырастет. При этом размер страховых взносов, напротив, может быть снижен.

Сейчас чиновники прорабатывают конкретные варианты. Один из них предполагает снижение страхового взноса до 21% и повышение НДС до 21%. Также есть предложения установить размер отчислений и НДС в 20 и 22%, 21 и 22% соответственно. В самих министерствах информацию пока не комментируют.