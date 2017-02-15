"Ведомости": Минфин и Минэкономразвития договорились о повышении НДС
В России может быть повышена ставка налога на добавленную стоимость. Об этом сообщают "Ведомости"
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По данным издания, Минэконоразвития и Минфин договорились о том, что НДС вырастет. При этом размер страховых взносов, напротив, может быть снижен.
Сейчас чиновники прорабатывают конкретные варианты. Один из них предполагает снижение страхового взноса до 21% и повышение НДС до 21%. Также есть предложения установить размер отчислений и НДС в 20 и 22%, 21 и 22% соответственно. В самих министерствах информацию пока не комментируют.
Окончательное решение по этому поводу примет президент. Между тем ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился
не повышать налоговую нагрузку на граждан и бизнес.
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