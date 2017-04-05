В Калининградской области за неделю клещи покусали 11 человек
От укусов клещей пострадали 11 человек
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининградской области с 27 марта по 2 апреля с жалобами на укусы клещей в больницы обратились 11 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, всего в этом году опасные насекомые покусали 36 жителей региона, в том числе 17 детей. Большинство случаев укусов произошло на придомовой территории. Каждый десятый стал жертвой клещей во время прогулок по лесу. 11% пострадавших подхватили клещей в своих садовых участках.
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