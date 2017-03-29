Калининградский минздрав закупит 12,5 тысяч доз противоклещевой вакцины

Областное министерство здравоохранение закупит 12,5 тысяч доз вакцины для проведения иммунизации калининградцев против клещевого энцефалита. Девять тысяч доз будут предназначены для взрослого населения, остальные для детей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Первая партия противоклещевой вакцины в количестве 1,4 тысячи доз для взрослых и 300 доз для детей уже поступила в больницы и поликлиники. Стоит отметить, что по заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма Калининградская область признана благополучной территорией. В 2016 году клещевым энцефалитом заболели девять человек, болезнью Лайма - 61 человек.