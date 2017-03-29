Калининградский минздрав закупит 12,5 тысяч доз противоклещевой вакцины

Областное министерство здравоохранение закупит 12,5 тысяч доз вакцины для проведения иммунизации калининградцев против клещевого энцефалита. Девять тысяч доз будут предназначены для взрослого населения, остальные для детей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Первая партия противоклещевой вакцины в количестве 1,4 тысячи доз для взрослых и 300 доз для детей уже поступила в больницы и поликлиники. Стоит отметить, что по заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма Калининградская область признана благополучной территорией. В 2016 году клещевым энцефалитом заболели девять человек, болезнью Лайма - 61 человек.
Уже есть первые пострадавшие от укусов клещей.
Для безопасности жителей области в этом году также будет проводиться обработка городских парков, скверов, парков, зон отдыха, летних загородных детских лагерей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.