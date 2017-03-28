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Главная Новости Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о первых в этом году жертвах клещей в Калининградской области

14:50
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Фото Игоря Зарембо из архива Клопс.Ru
За неделю с 20 по 26 марта 2017 года в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось восемь человек, из них четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала года в поликлиники пришло 25 жертв клещей, среди которых 12 детей. В 72% случаев пострадавшие указали, что "поймали" кровососа на придомовой территории, в 12% — во время прогулок в лесу, 8% — на садовых участках. Ещё 8% пострадавших не смогли уточнить территорию, где, по их мнению, произошло присасывание клещей.

В каких местах больше всего риск столкнуться с клещами?

Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажнённых местах. Клещи предпочитают умеренно затенённые и увлажнённые лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей по дну логов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков.

Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу.

Следует запомнить характерные ландшафты, где численность клещей наиболее высока и где высок риск заражения клещевым энцефалитом в этот период: лиственные леса, захламлённые буреломом участки леса, овраги, долины рек, луга.

Правда ли то, что клещи прыгают на человека с деревьев?

Некоторые особенности размещения и поведения клещей привели к возникновению широко распространённого заблуждения, что клещи "прыгают" на человека с деревьев. Дело в том, что прицепившийся к одежде клещ ползёт снизу вверх, и его зачастую через какое-то время обнаруживают уже на голове и плечах. Отсюда создаётся ложное впечатление, что клещи упали сверху.

Когда активность клещей наиболее высока?

Первые активные взрослые клещи появляются уже в середине марта, когда начинает пригревать солнышко. Численность клещей быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остаётся высокой до середины или конца июня в зависимости от погоды. Затем она снижается вследствие вымирания клещей, у которых истощаются резервные питательные вещества. В августе — сентябре наблюдается вторая волна активности, а единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до конца октября.

Как избежать клеща

Надевайте светлую одежу (на ней лучше видно клещей) с длинными рукавами и капюшоном, штаны заправляйте в носки. Если капюшона нет, наденьте головной убор. Пользуйтесь репеллентами. Каждые 15 минут осматривайте свою одежду и периодически проводите тщательную проверку, обращая особое внимание на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные раковины — в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и клещ чаще всего присасывается именно там. При обнаружении клеща нельзя его раздавливать, так как через микротрещинки на руках можно заразиться энцефалитом.

Что делать, если укусил клещ?

Если присасывание клеща все же произошло, следует обратиться за медицинской помощью. В медицинской организации вам помогут извлечь клеща и назначат профилактическое лечение по результатам его исследования.

Следует иметь в виду, что вероятность заболевания клещевым энцефалитом зависит от количества вируса, проникающего при укусе клеща (то есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии), удаление впившегося паразита является безотлагательным мероприятием! Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, то клеща придётся удалять самостоятельно.

При самостоятельном удалении клеща соблюдайте следующие рекомендации: прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид чёрной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокалённой на огне). Так же, как вы удаляете обычную занозу.
 
О том, как сдать клеща на исследование, читайте в статье Екатерины Медведевой.  
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Gennady Gipi
Gennady Gipi #
15:05
Вы напишите, что поликлиниках  нет вакцины для прививок!!!!!
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