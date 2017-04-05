На "Первом канале" стартует сериал "Налёт" с Машковым, снятый в Калининграде

10 апреля на Первом канале начнётся показ сериала "Налёт" с участием Владимира Машкова. Информация об этом есть на сайте канала

Многосерийный фильм снимался в Калининграде. Он является адаптацией французского проекта. Сериал расскажет о сотрудниках полиции. Их жизнь меняется после самоубийства коллеги. Главные герои начинают расследовать дело, чтобы восстановить честное имя друга.

Режиссёром фильма является Карен Оганесян. "Персонаж Владимира Машкова — лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена" — рассказал он "Первому каналу".