Опрос: большинство россиян недовольно жизнью в своих регионах
Большинству россиян не нравится жить в своей стране
Фото из архива Клопс.Ru
В России более половины опрошенных жителей недовольны ситуацией в своих регионах. Таковы данные опроса фонда "Общественное мнение", сообщает РИА "Новости"
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55% респондентов считают обстановку неудовлетворительной. 39% опрошенных сказали, что им всё нравится.
Отвечая на вопрос, какие проблемы беспокоят больше всего, 53% респондентов сказали, что это цены на ЖКХ. 44% недовольны зарплатами, 42% переживают из-за роста цен на товары и услуги.
Каждого пятого россиянина беспокоит качество медицины и состояние дорог. Всего в ходе исследования были опрошены 1,5 тыс. человек в 104 населённых пунктах.
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