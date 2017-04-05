Опрос: большинство россиян недовольно жизнью в своих регионах

В России более половины опрошенных жителей недовольны ситуацией в своих регионах. Таковы данные опроса фонда "Общественное мнение", сообщает РИА "Новости"

55% респондентов считают обстановку неудовлетворительной. 39% опрошенных сказали, что им всё нравится.

Отвечая на вопрос, какие проблемы беспокоят больше всего, 53% респондентов сказали, что это цены на ЖКХ. 44% недовольны зарплатами, 42% переживают из-за роста цен на товары и услуги.

Каждого пятого россиянина беспокоит качество медицины и состояние дорог. Всего в ходе исследования были опрошены 1,5 тыс. человек в 104 населённых пунктах.