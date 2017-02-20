Калининградская область поднялась на 11-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни

Калининградская область поднялась с 16-го на 11-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом пишет РИА "Новости".



Наш регион расположился между Тюменской и Свердловской областями. В рейтинге регионов по качеству жизни, как и в прошлом году, первые позиции занимают Москва и Санкт-Петербург. Далее идут Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Тюменская области.

На последнем месте - Республика Тыва. Так же сомнительны успехи у республик Алтай, Ингушетия и Калмыкия.



При составлении рейтинга эксперты учитывали 72 показателя, характеризующие все аспекты жизни в регионе (от доходов населения до экологии и климатических условий).