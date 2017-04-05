В Петербурге прошли обыски в доме террориста, устроившего взрыв в метро

В Петербурге были проведены обыски в доме предполагаемого террориста Акбаржона Джалиова. Об этом сообщает ТАСС
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Как заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, следствию предстоит проверить информацию о личности подозреваемого, а также установить, имел ли он связи с ИГ (организация запрещена на территории России по решению суда).
Кроме того, известно, что в Киргизии допросили родителей Джалиова. На допрос были вызваны мать, отец и брат подозреваемого. Отец виновника теракта приехал из России, а мать и сестра подозреваемого постоянно проживают в Оше. Сам Акбаржон Джалиов имеет российское гражданство.
Напомним, 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга был совершён теракт. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По предварительным данным, террорист был уроженцем Киргизии
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