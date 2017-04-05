В Петербурге прошли обыски в доме террориста, устроившего взрыв в метро

В Петербурге были проведены обыски в доме предполагаемого террориста Акбаржона Джалиова. Об этом сообщает ТАСС

Как заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, следствию предстоит проверить информацию о личности подозреваемого, а также установить, имел ли он связи с ИГ (организация запрещена на территории России по решению суда).

Кроме того, известно, что в Киргизии допросили родителей Джалиова. На допрос были вызваны мать, отец и брат подозреваемого. Отец виновника теракта приехал из России, а мать и сестра подозреваемого постоянно проживают в Оше. Сам Акбаржон Джалиов имеет российское гражданство.