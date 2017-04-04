Директор МУП "Альта": За сообщение о покойнике ритуальщики дают пять тысяч рублей

Представитель экстренной службы может рассчитывать на вознаграждение в пять тысяч рублей за то, что сообщит ритуальному агенту информацию о скончавшемся калининградце. Об этом журналистам во вторник, 4 апреля, во время рабочего выезда рассказал руководитель МУП "Альта" Олег Быков.



Он также добавил, что у муниципального предприятия за последнее время стоимость услуг по организации похорон не выросла, однако за ценовую политику частных организаций он отвечать не может:



"У нас ничего не растёт! И не планируется. Я считаю, что, учитывая нынешнее состояние, ценам расти некуда. Это недобросовестные агенты всем этим занимаются", — отметил Быков.



На вопрос о большой конкуренции в сфере ритуальных услуг Быков отметил, что страдает от недобросовестного поведения коллег.



"Дело не в том, что высокая конкуренция, а в том, что информация, поступающая об умерших, оказывается в доступе у определённого количества людей (это медики и все остальные службы, которые имеют первичную информацию о людях, которые умерли). Они начинают её передавать каким-то своим людям за определённое вознаграждение. Это, конечно, самый негативный процесс, который вообще есть в похоронно-ритуальном деле", — говорит директор МУП "Альта".



По словам Быкова, вся надежда на улучшение — в новой редакции федерального закона "О погребении и похоронном деле".



"Там жёсткие меры ответственности прописаны. Плюс прописано то, что те компании, которые это не будут соблюдать (то есть выезжать к людям, если те их не вызывали), будут наказываться. Вплоть до того, что они будут лишаться лицензии (будет лицензирование на муниципальном уровне). Сейчас, получая информацию, они передают её и получают за это лёгкие деньги. По слухам, доходит до пяти тысяч рублей (за одно сообщение о покойнике — Прим. ред.)", — заявил Быков.