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Директор МУП "Альта": За сообщение о покойнике ритуальщики дают пять тысяч рублей

Автор: Екатерина Медведева
17:26
  1383 0
Фото из архива Клопс.Ru
Представитель экстренной службы может рассчитывать на вознаграждение в пять тысяч рублей за то, что сообщит ритуальному агенту информацию о скончавшемся калининградце. Об этом журналистам во вторник, 4 апреля, во время рабочего выезда рассказал руководитель МУП "Альта" Олег Быков.

Он также добавил, что у муниципального предприятия за последнее время стоимость услуг по организации похорон не выросла, однако за ценовую политику частных организаций он отвечать не может:

"У нас ничего не растёт! И не планируется. Я считаю, что, учитывая нынешнее состояние, ценам расти некуда. Это недобросовестные агенты всем этим занимаются", — отметил Быков.

На вопрос о большой конкуренции в сфере ритуальных услуг Быков отметил, что страдает от недобросовестного поведения коллег.

"Дело не в том, что высокая конкуренция, а в том, что информация, поступающая об умерших, оказывается в доступе у определённого количества людей (это медики и все остальные службы, которые имеют первичную информацию о людях, которые умерли). Они начинают её передавать каким-то своим людям за определённое вознаграждение. Это, конечно, самый негативный процесс, который вообще есть в похоронно-ритуальном деле", — говорит директор МУП "Альта".

По словам Быкова, вся надежда на улучшение — в новой редакции федерального закона "О погребении и похоронном деле".

"Там жёсткие меры ответственности прописаны. Плюс прописано то, что те компании, которые это не будут соблюдать (то есть выезжать к людям, если те их не вызывали), будут наказываться. Вплоть до того, что они будут лишаться лицензии (будет лицензирование на муниципальном уровне). Сейчас, получая информацию, они передают её и получают за это лёгкие деньги. По слухам, доходит до пяти тысяч рублей (за одно сообщение о покойнике — Прим. ред.)", — заявил Быков.

Ранее руководитель МУП "Альта" уже уличал коллег по цеху не только в том, что они покупают информацию у экстренных служб, но и в мошенничестве. По его словам, частные ритуальщики брали с родственников погибших деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

При этом информация о нечестных действиях сотрудников самого муниципального предприятия тоже появлялась, но уже от правоохранительных органов.

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