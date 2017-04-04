С пятницы ЕС введёт усиленный контроль на погранпереходах
С пятницы, 7 апреля, на внешних границах Европейского союза вводятся усиленные проверки путешественников. Об этом сообщает
Gazeta Olsztynska.
Усиленные проверки на пограничных переходах коснутся не только жителей третьих стран, но и граждан ЕС. Ужесточение контроля произойдёт на наземных, морских и воздушных пунктах пропуска в связи с сохраняющейся угрозой терактов.
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