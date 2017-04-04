В МФЦ начали предоставлять новые услуги

С 4 апреля 2017 года областные центры "Мои документы" предлагают калининградцам четыре новые государственные услуги от минсоцполитики. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

Новые услуги

1. Предоставление частичной компенсации расходов на погребение умерших государственных гражданских служащих Калининградской области.



2. Предоставление ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях).



3. Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.



4. Предоставление срочной адресной помощи инвалидам, детям-инвалидам по слуху на замену внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации.