Названы плюсы и минусы замены водительских прав через МФЦ
В калининградском межрайонном экзаменационном отделении ГИБДД (МРЭО) подвели итоги первого месяца работы по приёму документов на замену прав через МФЦ. О нюансах такой замены рассказал в эфире программы "Водительские права" на радиостанции "Комсомольская правда — Калининград" временно исполняющий обязанности начальника МРЭО Владимир Бегунков.
Среди очевидных плюсов представитель ГИБДД назвал то, что оформлять все документы можно без визита в ведомство. Если обращаться через МФЦ, то сроки изготовления прав будут дольше, так как учитывается процедура отправки документов из МФЦ в МРЭО и обратно. На протяжении всего этого времени подавшие документы автомобилисты остаются без возможности управления транспортным средством.
Чаще всего через МФЦ оформляют документы те, кто редко управляет машиной. Мы видим, что их права выглядят хорошо, но можно оформлять замену как у нас напрямую, так и через сайт госуслуг, — отметил Бегунков
Ежедневно через МФЦ обменивают водительские удостоверения от 20 до 60 человек. Бегунков напомнил водителям, что обменять права можно за шесть месяцев до окончания срока их действия.
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