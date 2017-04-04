Среди отечественной "молочки" фальсификата вдвое больше, чем в импортной — Роспотребнадзор
Общая доля фальсификата по всем типам продукции в России в 2016 году составила 1,5%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства провели пять миллионов исследований пищевой продукции, более 300 тысяч проб проверили по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации. Общая доля импортной фальсифицированной продукции в 2016 году составила всего 0,8%. В Роспотребнадзоре это связывают с запретом на ввоз отдельных категорий импортных продуктов питания.
Среди молочной продукции доля импортного фальсификата по сравнению с 2015 годом снизилась в 4 раза и составила 1,7%. Среди отечественной молочной продукции этот показатель выше — 4,3%.
Сообщается, что все нарушители оштрафованы на общую сумму свыше 130 миллионов рублей, с реализации за год сняли более 100 тонн фальсифицированной молочной продукции, по суду приостановлена деятельность 12 предприятий, производивших некачественную "молочку".
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