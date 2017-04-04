На Куршской косе оштрафовали туристов, разводивших костры в запрещённых местах

За последнюю неделю сотрудники нацпарка "Куршская коса" привлекли к ответственности туристов, которые разводили костры в неположенных для этого места. Об этом сообщили в пресс-службе организации,

За нарушение были оштрафованы три человека. Ещё двух посетителей парка наказали за движение и стоянку автомобилей вне дорог общего пользования. В отношении одного человека составили протокол за выгул собаки без паводка.