Анатолий Калина: Калининградцы нарушают правила на Куршской косе чаще, чем туристы

Несмотря на то что жителям Калининградской области хорошо знакомы правила поведения на Куршской косе, они нарушают их куда чаще, чем туристы. Об этом директор парка Анатолий Калина рассказал в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"



"Туристы обычно приезжают с турфирмами, идут по маршруту, не останавливаются — на пикники. А основная часть нарушителей — это калининградцы, которые приезжают и думают, что можно втихаря пожарить и никто не заметит", — пояснил Калина.



Директор напомнил, что на территории парка нельзя жечь костры, и отметил, что сами отдыхающие сигнализируют сотрудникам парка о нарушениях — например, по телефону доверия 89114752287.