"КоммерсантЪ": спецслужбы знали о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге

Российские спецслужбы знали о том, что террористы готовят теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "КоммерсантЪ"
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По данным издания, информацию о подготовке к преступлению оперативникам якобы дал человек, который имел связи с ИГ (запрещена в России по решению суда). Мужчина занимал в террористической организации низшую ступень, однако продолжал общаться с боевиками и обладал некоторыми сведениями. Также известно, что он побывал в Сирии.
Источники "Коммерсанта" утверждают, что спецслужбы организовали прослушку террористов, но не успели раскрыть их сеть. Тем не менее, они заблокировали телефоны террористов. После этого второй исполнитель, оставшись без связи, отказался от плана взорвать ещё одно взрывное устройство.
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